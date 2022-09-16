В Москве простятся с главредом "Комсомольской правды" Сунгоркиным

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Прощание и похороны главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина пройдут в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания начнётся в 12:00 в траурном зале Троекуровского кладбища. Как сообщили в издании, Сунгоркин будет похоронен рядом с журналистами Сергеем Доренко, Анатолием Лысенко, Михаилом Зеленским и Андреем Стениным.

Советский и российский журналист, репортер, медиаменеджер Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске, в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета.

Трудовую деятельность начал в 1976 году собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1981 года работал собственным корреспондентом газеты "Советская Россия". В 1985 году вернулся в газету "Комсомольская правда" на должность заместителя редактора отдела. Позднее был избран членом редколлегии, затем заместителем главного редактора. В 1992 году общим собранием акционеров избран главным исполнительным директором Акционерного общества "Комсомольская правда", в мае 1997 года избран на должность главного редактора "Комсомольской правды" - председателя совета директоров.

Скончался в результате инсульта 14 сентября в Приморском крае во время экспедиции по сбору материала о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.