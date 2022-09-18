В РФ за сутки зарегистрировали 56 751 случай заражения коронавирусом

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 56 751 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 58 305 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 554. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тысяч заболевших.

В больницы попали 2 232 человека, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 47,1%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в семи субъектах РФ, снижение - в 76 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умер 101 человек, накануне сообщалось о 107 умерших.

Выздоровели за сутки 42 198 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 млн 439 тыс. 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 386 045 умерших и 19 млн 387 тыс. 36 выздоровевших.

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситуация уходит из столичных регионов". Также она заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье пройден.