Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Число погибших из-за урагана в Курской области увеличилось до двух человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Человек погиб в результате падения дерева из-за урагана в Курской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Под упавшим деревом обнаружен ещё один погибший. Подробности будут уточнены позже", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье следователи организовали проверку по факту гибели студента в Курске в результате урагана.

"В Сеймский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в помещении общежития, расположенного в 3-м Промышленном переулке Курска, тела подростка, 2004 года рождения. По предварительной информации, он находился в комнате общежития один. От урагана фрагментом дерева было повреждено окно, в результате чего подросток получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в пресс-релизе СУ СКР по региону.

Кроме того, без электричества после урагана остаются 87 населённых пунктов, в них проживает более пяти тыс. человек.

Также шквалистый ветер повалил деревья, больше всего пострадали Курск и Льгов.

Курск Льгов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Студент погиб из-за урагана в Курске

Что произошло за день: воскресенье, 18 сентября

Ливни и сильный ветер обрушились на японский остров Кюсю

Ливни и сильный ветер обрушились на японский остров Кюсю
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки зарегистрировали 56 751 случай заражения коронавирусом

В РФ за сутки зарегистрировали 56 751 случай заражения коронавирусом

Что произошло за день: суббота, 17 сентября

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле белгородского села Красный Хутор

Титов продолжит исполнять обязанности бизнес-омбудсмена до назначения нового

Титов продолжит исполнять обязанности бизнес-омбудсмена до назначения нового

"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках

"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 120 военных при попытке наступления под Херсоном

Умер создатель советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });