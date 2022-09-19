Число погибших из-за урагана в Курской области увеличилось до двух человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Человек погиб в результате падения дерева из-за урагана в Курской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Под упавшим деревом обнаружен ещё один погибший. Подробности будут уточнены позже", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье следователи организовали проверку по факту гибели студента в Курске в результате урагана.

"В Сеймский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в помещении общежития, расположенного в 3-м Промышленном переулке Курска, тела подростка, 2004 года рождения. По предварительной информации, он находился в комнате общежития один. От урагана фрагментом дерева было повреждено окно, в результате чего подросток получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в пресс-релизе СУ СКР по региону.

Кроме того, без электричества после урагана остаются 87 населённых пунктов, в них проживает более пяти тыс. человек.

Также шквалистый ветер повалил деревья, больше всего пострадали Курск и Льгов.