Песков опроверг сообщения об обсуждении в Кремле перехода Кудрина в "Яндекс"

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли сообщение об обсуждении с участием президента РФ перехода главы Счетной палаты Алексея Кудрина в компанию "Яндекс".

В ходе общения с прессой в понедельник пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Кудрин попросил президента о своем переходе, и глава государства одобрил это решение.

"Нет, такого не было", - сказал Песков.