ФАС выступила за распространение "пятого цифрового пакета" на поисковики и соцсети

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила рассмотреть вопрос о корректировке готовящегося к рассмотрению в Госдуме проекта "пятого антимонопольного пакета", регулирующего цифровые рынки. В числе изменений - возможность распространить требования законопроекта на нетранзакционные платформы (поисковики, соцсети и т.п.), а также убрать привязку к доле рынка в 35% при признании платформы занимающей доминирующее положение.

Об этом сообщил замглавы ФАС Сергей Пузыревский в понедельник на парламентских слушаниях комитета по защите конкуренции. По итогам слушаний комитет рекомендовал законопроект ФАС к рассмотрению в первом чтении с тем, чтобы ко второму чтению проработать предложения о его корректировке.

Правительство внесло в Госдуму проект "пятого антимонопольного пакета" в июле этого года. Документ распространяет запрет на злоупотребление доминирующим положением на маркетплейсы и агрегаторы, если они оказывают существенное влияние на смежные рынки, их доля на определенном товарном рынке превышает 35%, а выручка за последний календарный год составляет более 2 млрд руб. Также законопроект устанавливает критерий для согласования в ФАС сделок с цифровыми платформами - стоимость сделки более 7 млрд руб., и признает использование цифровых алгоритмов при создании картеля отягчающим обстоятельством.

"Ко второму чтению, конечно, нельзя останавливаться на тех положениях, о которых я объявил. Нужно рассмотреть вопрос о распространении положений антимонопольного законодательства не только на транзакционные платформы, но и на нетранзакционные платформы, которые в определенном смысле находятся в конкурентных отношениях", - заявил в понедельник Пузыревский.

Он отметил, что изначально ФАС при подготовке "пятого пакета" предполагала его применения на оба вида цифровых платформ, но потом "немножко сузили тот предмет регулирования".

"Если нетранзакционная платформа - социальная сеть, поисковик - имеет возможность оказывать влияние на конкурентные отношения на товарных рынках, то регулирование должно быть одинаковым", - подчеркнул Пузыревский.

Дискуссионным, по мнению чиновника, является также применение к цифровым рынкам такого критерия определения доминирующего положения, как доля рынка, используемого для традиционных рынков. "По поводу критерия доминирующего положения платформы 35%. На самом деле он, конечно, такой традиционный, но во многих странах применительно к цифровым сервисам эти критерии не цифровизируются", - отметил замглавы ФАС.

Целесообразнее, с точки зрения Пузыревского, рассматривать цифровые платформы как инфраструктуру, которая, как, например, естественные монополии, подпадает под регулирование независимо от доли рынка.

"Мы, когда говорим о цифровых платформах, должны понимать, что это не просто товарный рынок, а это инфраструктура. А к инфраструктуре у нас немножко другой подход. Возьмите сферу естественных монополий. Там неважно, какую долю ты занимаешь. Если ты сетевая организация, или железнодорожный транспорт, теплоснабжение - ты инфраструктура, которая обеспечивает достижение определенных целей. Ты даешь возможность работать экономике. И здесь то же самое: на платформах осуществляется функционирование товарных рынков", - пояснил он свою позицию.

"Поэтому, может быть, эти цифровые параметры, следует к ним немножко по-другому подходить, понимая, что регулирование должно касаться цифровых платформ независимо от доли. Но это предмет дискуссий", - подытожил он.