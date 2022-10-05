В Думе рекомендовали уточнить законопроект о регулировании маркетплейсов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительственный законопроект регулировании цифровых рынков (так называемый пятый антимонопольный пакет, регулирующий работу маркетплейсов) не дает однозначного толкования - будут ли его нормы распространяться на все сайты, документ нужно уточнить, говорится в заключении комитета Госдумы по IT.

Заключение на законопроект № 160280-8 опубликовано в электронной базе Думы.

Ранее директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Михаил Ковригин говорил о похожем замечании к законопроекту, но в части финансового сектора. По его словам, пятый антимонопольный пакет ФАС, который затрагивает регулирование цифровых рынков, необходимо доработать, чтобы исключить подпадание традиционных финансовых бирж под новые правила.

"Вот о маркетплейсах мы уже поговорили, вместе с тем у нас в настоящее время пакет так сформулирован, что, по нашему мнению, целесообразно более акцентно исключить из него такие традиционные платформы, как биржи. Поскольку биржи, вот они, на наш взгляд, в контексте этого регулирования должны были бы быть обособлены", - заявил он на парламентских слушаниях комитета по защите конкуренции Госдумы.

В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании цифровых рынков. Статья о доминирующем положении дополнялась новой частью, по которой ФАС наделяется полномочиями при анализе конкуренции на товарном рынке, где сделки заключаются на платформах через интернет, устанавливать наличие "сетевых эффектов" и давать оценку возможности компании оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара.

Также вводилось новое определение: "сетевой эффект" на товарном рынке. Это влияние компании через интернет на совершение сделок между продавцами и покупателями определенных товаров на товарном рынке за счет увеличения числа таких продавцов и покупателей.

Критерии доминирующего положения для агрегаторов онлайн-торговли, использующих "сетевой эффект", предлагалось установить следующие: размер выручки за предыдущий год превышает 2 млрд рублей, доля сделок у конкретного онлайн-агрегатора от совокупной стоимости сделок на определенном товарном рынке составляет более 35%, агрегатор имеет возможность устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов или затруднять их доступ на этот товарный рынок. Поправки также вводили новое условие контроля ФАС сделок экономической концентрации - если цена сделки превышает 7 млрд руб.

Профильный комитетом Госдумы по законопроекту - комитет по защите конкуренции, он еще не представил своего заключения. Дата рассмотрения документа в первом чтении также не определена.