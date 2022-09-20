В Совфеде опровергли утверждения о принятии в РФ закона о мобилизации

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Принятые Госдумой во вторник поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы за добровольную сдачу в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий не означают мобилизации в России, заявила один из разработчиков документа, сенатор Ольга Ковитиди.

"Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона - мобилизация в стране не объявлена", - сказала Ковитиди в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Она уточнила, что согласно поправкам, отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или в условиях военных действий, но и в период мобилизации или военного положения и военного времени.

"Ужесточение имеет место только в период военного времени, военного положения. Когда ситуация более стабильная, то указанные меры жесткие, достаточно жесткие, применяться не будут", - уточнила сенатор.

Ранее во вторник Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс, согласно которым добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы.

Поправками вводятся ряд новых статей в УК РФ, в частности, "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1). За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

В проекте закона указывается, что "военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений".

В статью "Мародерство" (статья 356.1) внесены поправки, предусматривающие лишение свободы на срок вплоть до 15 лет. При этом отягчающими обстоятельствами предлагается считать совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время" (статья 63).