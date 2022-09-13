Песков сообщил, что в РФ сейчас не рассматривается вопрос о мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не обсуждается вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"В настоящий момент нет, об этом речи не идет", - ответил он на вопрос журналиста, рассматривается ли в России вопрос о полной или частичной мобилизации.

Ранее ряд изданий сослались на слова депутата Госдумы Михаила Шеремета, который заявил, что в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию.