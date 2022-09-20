Глава комитета Думы по обороне Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации в РФ не будет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Опасения о введении мобилизации не имеют под собой оснований, всеобщей мобилизации не будет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Неоправданны абсолютно. Всеобщей мобилизации не будет", - сказал Картаполов во вторник в интервью "Парламентской газете", отвечая на вопрос, насколько оправданны опасения, что принятые во вторник Госдумой поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дезертирство и мародерство нацелены на подготовку всеобщей мобилизации.

"Закон" не равно "мобилизация". Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет", - пояснил Картаполов.

Он напомнил, что об отсутствии планов проводить всеобщую мобилизацию "не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня".

Ранее во вторник Госдума приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс об ответственности за мародерство, дезертирство, и ряд других преступлений, совершенных в условиях мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и боевых действий.

Как пояснил позже "Интерфаксу" соавтор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев, закон исправляет действующее положение закона, который предусматривает наказание только за деяния "против установленного порядка прохождения военной службы по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов".

Кроме того, действующее законодательство предусматривает ответственность за преступления против военной службы, совершенные "в военное время либо в боевой обстановке", но не во время мобилизации или в ходе боевых действий.