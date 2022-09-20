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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

В Минюсте РФ готовы быстро унифицировать с российским законодательство в ЛДНР

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минюст России будет работать над тем, чтобы законодательство в республиках Донбасса не отличалось от российского после возможного проведения в них референдума о вступлении в состав РФ, заявил первый замминистра юстиции Евгений Забарчук.

"Будем работать, чтобы не отличалось", - сказал он, отвечая журналистам на вопрос, сильно ли будет отличаться законодательство после возможного проведения референдума о присоединении республик к РФ.

Забарчук признал, что сейчас различия есть: "Конечно, есть особенности - что там, что у нас. Это разные системы законодательства".

По его словам, унификация может быть проведена по примеру Крыма.

"Да, конечно. Мы все гармонизируем, все будет нормально. И быстро. Есть наработки", - заявил он.

Ранее во вторник стало известно, что власти ЛНР и ДНР решили провести референдумы по вопросу вхождения в состав РФ в период с 23 по 27 сентября.

Минюст РФ Донбасс ЛНР ДНР
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