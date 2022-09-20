Власти Запорожской области назначили референдум на 23-27 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Референдум по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

"Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября", - сказал Балицкий в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале во вторник.

Он сообщил, что ранее во вторник в Мелитополе прошел общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором его участники приняли обращение в адрес ВГА с требованием о проведении референдума.

"Откладывать процедуру нет смысла. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена", - заявил Балицкий.

Ранее на аналогичные даты назначили референдумы власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области.

Власти Запорожской области в июле создали избирательную комиссию для проведения голосования о вхождении в состав РФ. В августе началась подготовка к референдуму.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения российской военной операции на Украине.