Что случилось этой ночью: среда, 21 сентября

Пояснение Картаполова о всеобщей мобилизации в РФ, намерение Макрона поговорить с Путиным, заявление ЦБ Армении об условиях работы с картами системы "Мир" в стране

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава комитета Думы по обороне Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации в РФ не будет. По его словам, новая норма принимается не конкретно под специальную военную операцию, а для исполнения в течение долгого времени.

- Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни. Комментируя запланированные референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, президент Франции выразил мнение, что это - "дополнительная провокация".

- ЦБ Армении заявил, что банки страны сами выбирают условия работы с картами системы "Мир". При этом ряд армянских СМИ сообщили, что обслуживание карт "Мир" в республике прекращено, в частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах.

- Байден выдвинет Линн Трейси на пост посла США в России. Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР, карьерный дипломат, владеет русским языком. В случае утверждения ее кандидатуры американским сенатом, она станет первой женщиной-послом США в РФ.

- Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Самолет, на борту которого также находятся члены российской делегации и сопровождающие министра журналисты, приземлился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в 21:20 (04:20 мск 21 сентября).