В Госдуме заявили, что частичная мобилизация может затронуть резервистов до 50 лет

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Под частичную мобилизацию подпадают резервисты до 50 лет, заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

"Обычно мобилизация касается резервистов в возрасте до 50 лет. Ну и по состоянию здоровья. Это заранее установлены все критерии", - сказал Гурулев в среду "Интерфаксу".

Ранее президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.