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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Шойгу уточнил, что частичная мобилизация не коснется студентов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что студенты под частичную мобилизацию в РФ не подпадут. Она касается военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт или военно-учетную специальность.

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"Это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна Вооруженным Силам, имеет боевой опыт. И, конечно, я сразу хочу предварить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть: это ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о тех лицах, кто подпадает под частичную мобилизацию.

По его словам, это же касается и военнослужащих срочной службы. "(...) они не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции", - подчеркнул министр.

"У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, кто имеет военно-учетную специальность, у нас их больше 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация (затронет - ИФ) - один процент или, может, чуть больше, один и одну десятую процента от мобилизационного ресурса", - отметил Шойгу.

По его словам, частичная мобилизация организована в первую очередь для контроля территории у линии фронта. "Линия соприкосновения более 1 тысячи километров. Естественно, то, что сзади по этой линии, надо закреплять, территории надо контролировать, в первую очередь для этого делается эта работа", - сказал министр.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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