Путин заявил о дополнительных мерах по выполнению ГОЗа в условиях частичной мобилизации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Руководители ОПК несут ответственность за выполнение государственного оборонного заказа в условиях частичной мобилизации, правительство должно обеспечить их ресурсами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителях ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развёртыванию дополнительных производственных мощностей", - сказал Путин в обращении в среду.

Все вопросы обеспечения материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно, добавил он.