Песков объяснил начало мобилизации столкновением РФ на Украине с потенциалом НАТО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом НАТО и ряда других недружественных стран, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - ответил он на вопрос, чем обусловлено решение о мобилизации.

Его также попросили прокомментировать слова президента об атаках на российскую территорию со стороны Украины и спросили, о каких конкретно атаках идет речь.

"Обстрелы, о которых сообщалось несколько дней тому назад и так далее. Белгородская область, Курская и другие. Эти факты хорошо известны. Там работают наши следователи", - ответил пресс-секретарь главы государства.

В обращении к россиянам о начале частичной мобилизации в России Путин назвал ее мерой, адекватной актуальным угрозам. По его словам, сейчас российские войска "действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада".

В конце заявления, обвиняя Запад в усугублении агрессивной политики, президент упомянул "террористические удары, в том числе с использованием западного оружия", которые "уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской, Курской областей и проведение разведки силами Запада по всему югу России.

"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию", - добавил он.