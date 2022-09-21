Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Песков объяснил начало мобилизации столкновением РФ на Украине с потенциалом НАТО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом НАТО и ряда других недружественных стран, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - ответил он на вопрос, чем обусловлено решение о мобилизации.

Его также попросили прокомментировать слова президента об атаках на российскую территорию со стороны Украины и спросили, о каких конкретно атаках идет речь.

"Обстрелы, о которых сообщалось несколько дней тому назад и так далее. Белгородская область, Курская и другие. Эти факты хорошо известны. Там работают наши следователи", - ответил пресс-секретарь главы государства.

В обращении к россиянам о начале частичной мобилизации в России Путин назвал ее мерой, адекватной актуальным угрозам. По его словам, сейчас российские войска "действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада".

В конце заявления, обвиняя Запад в усугублении агрессивной политики, президент упомянул "террористические удары, в том числе с использованием западного оружия", которые "уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской, Курской областей и проведение разведки силами Запада по всему югу России.

"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию", - добавил он.

Хроника 24 февраля – 21 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков НАТО Украина Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле отметили, что сроки мобилизации в указе не прописаны

В Кремле отметили, что сроки мобилизации в указе не прописаны

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД

Военная операция на Украине

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги

Военная операция на Украине

В Думе заявили, что ограничений на поездки по стране из-за частичной мобилизации не будет

В Думе заявили, что ограничений на поездки по стране из-за частичной мобилизации не будет

Мобилизовать сначала могут солдат, старшин, прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45

В России создадут несколько новых частей и соединений для прикрытия госграницы

В России создадут несколько новых частей и соединений для прикрытия госграницы
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 53 тыс. человек

Совет Федерации получил письменное сообщение президента о частичной мобилизации

В Госдуме заявили, что частичная мобилизация может затронуть резервистов до 50 лет

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов

Министр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });