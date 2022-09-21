Худрука Ярославского театра драмы и актера Сергея Пускепалиса похоронят на Ставрополье

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Прощание с погибшим в ДТП художественным руководителем Ярославского театра им Федора Волкова, актером Сергеем Пускепалисом состоится в четверг, 22 сентября, его похоронят на Ставрополье, сообщила пресс-служба театра.

Траурные мероприятия продлятся с 9:00 и до 12:30. Гражданская панихида начнётся в театре в 10:00, в 13:00 в Казанском монастыре пройдет отпевание.

"Похоронят известного актера 23 сентября в Железноводске Ставропольского края, где покоятся его родители", - уточнила "Интерфаксу" пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова.

Пускепалис погиб в ДТП на трассе М8 в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября. Микроавтобус Ford Transit, в котором он находился, столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую. Вместе с актером погиб его водитель.

После ДТП было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).