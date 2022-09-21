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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Совет Федерации получил письменное сообщение президента о частичной мобилизации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ официально проинформировал Совет Федерации о объявлении частичной мобилизации в стране, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"В целях защиты территориальной целостности нашей страны, обеспечения её государственного суверенитета, безопасности наших граждан и жителей освобожденных территорий глава государства заявил о необходимости поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба об объявлении частичной мобилизации. Соответствующий указ подписан, и Совет Федерации уже получил письменное сообщение, письменную информацию президента РФ", - сказала Матвиенко на заседании СФ в среду, открывая осеннюю сессию.

Ранее в среду Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Тех, кто уже служит, не отправят в зону проведения специальной операции. Студенты мобилизации не подлежат.

Совет Федерации
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