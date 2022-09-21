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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Суд подтвердил штраф в 2 млн рублей для Apple за отказ локализовать данные россиян

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отклонил апелляцию Apple Inc, которая оспорила назначенный ей штраф в 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории России, передает корреспондент "Интерфакса".

"Апелляционную жалобу - оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.

Мировой суд Таганского района 12 июля назначил компании этот штраф, признав ее виновной по ч.8 ст. 13.11 КоАП (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории России).

В суде первой инстанции представители Apple говорили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в России, этим занимается Apple Distribution и к ответственности привлекается не то лицо. В связи с этим они просили не привлекать Apple к ответственности.

Тогда же представитель Роскомнадзора заявила что администратором сайта Apple, на котором собираются данные, является компания Apple Inc., а данных о других юрлицах на сайте не указано. Поэтому в РКН считают, что протокол о нарушении составлен верно.

Российское представительство компании - ООО "Эппл Рус" - в декабре 2018 года официально уведомило Роскомнадзор о локализации данных российских пользователей на территории России, после чего она была внесена в реестр операторов персональных данных.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что требование о локализации данных россиян исполнлили порядка 600 российских представительств зарубежных компаний, и называли в их числе Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В 2016 году Таганский суд заблокировал в России соцсеть LinkedIn за отказ выполнить требование о локализации данных.

Apple США Таганский суд Роскомнадзор Apple Distribution
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