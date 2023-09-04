Владелец Tinder оштрафован за повторный отказ локализовать данные россиян

Сумма штрафа составила 10 млн рублей

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 10 млн рублей компании Match Group, управляющей сервисом Tinder, за повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее постановление огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Компания признана виновной в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных граждан РФ в базах, находящихся на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Максимальное наказание за такое правонарушение составляет 18 млн руб.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, 21 июля в отношении компании был составлен протокол в связи с выявленным 2 июня правонарушением. Согласно протоколу, в мае Match Group было направлено уведомление о необходимости выполнения требований российского законодательства, на которое, как указали в Роскомнадзоре, компания ответила в июле, но не по существу.

Представители Match Group в судебном заседании не участвовали.

Впервые Match Group была оштрафована мировым судьей за отказ разместить данные россиян в РФ в июле 2022 года. Сумма штрафа составила 2 млн руб.

Tinder прекратил работу в России 30 июня 2023 года.