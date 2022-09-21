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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

В России создадут несколько новых частей и соединений для прикрытия госграницы

В России создадут несколько новых частей и соединений для прикрытия госграницы
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Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - После частичной мобилизации в РФ будут созданы несколько новых частей и соединений, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач в ходе специальной военной операции", - сказал Картаполов журналистам в среду.

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