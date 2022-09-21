В Кремле отметили, что сроки мобилизации в указе не прописаны

Там также отказались раскрыть суть засекреченного "седьмого пункта"

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В указе президента не говорится о сроках проведения частичной мобилизации, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его спросили, на какой период рассчитана частичная мобилизация.

Также пресс-секретарь отказался раскрыть содержание седьмого пункта указа, который сформулирован в опубликованном тексте как "для служебного пользования": "Он действительно для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть".

Тогда его попросили назвать причину, почему пункт закрыт "для служебного пользования".

"Я единственное, что вам могу сказать: вот Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал - 300 тысяч человек (могут быть мобилизованы из резерва - ИФ). Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек", - ответил он.

Объявляя о частичной мобилизации, президент сообщил, что соответствующий указ подписан и меры по его реализации начинаются уже с 21 сентября.