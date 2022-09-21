В Думе предложили уточнить регулирование эмиссии утилитарных токенов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Действующее в России законодательство не предусматривает возможности выпуска неготовых утилитарных цифровых прав (УЦП), то есть закрепляющих права на еще не существующие объекты, необходимо разработать законодательные поправки, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"К сожалению, сегодня ни нормы федерального закона о ЦФА (цифровых финансовых активах - ИФ), ни нормы федерального закона об инвестиционных платформах не предусматривают возможности выпуска неготовых утилитарных цифровых прав, т.е. прав на еще не созданный объект права. При этом в хозяйственном обороте потребность в таком инструменте весьма существенна. Отсюда возникает законодательная задача - ввести регулирование эмиссии утилитарных токенов, не готовых к потреблению и закрепляющих права в отношении еще не существующих объектов", - говорится в тезисах к выступлению депутата на форуме Kazan Didgital Week 2022.

Сейчас утилитарные цифровые права (или так называемые utility-токены, или "служебные" токены) можно выпускать в рамках статьи 8 закона о краудфандинге. На практике это купоны, ваучеры, монеты, сертификаты на получение товаров, услуг, нематериальной продукции в будущем. Они могут использоваться в качестве мотивации сотрудников или поощрения клиентов в определенных экосистемах.

Экономический смысл утилитарных цифровых прав состоит в их потребительской ценности, т.е. они обеспечивают доступ к товарам и услугам. Отсюда правовая природа утилитарных цифровых прав состоит в том, что они являются не инвестициями, а объектом для потребления, поэтому возникает особый правовой режим их оборота, близкий к обороту традиционных объектов прав (создать объект, обеспечить поставку), поясняется в докладе Аксакова.

По определению Findustrial Consulting Group, российский подход в правовом регулировании в сфере блокчейна разрешает выпуск и обращение в России следующих цифровых активов: токенов (цифровые права согласно ст. 141.1 ГК), security-токенов (ч. 2 ст. 1 закона о ЦФА), стейблкоинов (ч. 6 ст. 1 закона о ЦФА) и utility-токенов (ст. 8 закона о краудфандинге).