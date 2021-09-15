"ВТБ Капитал Инвестиции" планирует продажу цифровых финансовых активов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал Инвестиции" планирует предложить квалифицированным инвесторам цифровые финансовые активы (ЦФА) с базисом в виде долговых обязательств или товаров, ведет переговоры с блокчейн-платформами, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

"На первом этапе мы рассматриваем цифровые финансовые активы с базисом в виде долговых обязательств или товаров", - сказал Потапов.

Он отметил, что цифровые активы будут доступны только квалифицированным инвесторам. Создавать собственного оператора информационной платформы и оператора цифровых финансовых активов в планах компании на ближайший год нет. "Мы собираемся использовать инфраструктуру других игроков и находимся с ними в тесном контакте. Как только эти операторы получат возможность пройти регистрацию в ЦБ для получения права на работу с цифровыми активами и будет решена проблема двойного обложения налогом на прибыль от операции с цифровыми активами, мы будем готовы начать с ними работать. Технически проблем нет", - сказал Потапов.

По его словам, спрос на данный вид инвестиций будет расти, и если у клиента не будет возможности работать с цифровыми активами через своего брокера, то он будет искать ее где-нибудь еще. "Данному вопросу нужно уделять повышенное внимание. Люди хотят иметь возможность получить информацию о том, сколько стоят их активы: реальный капитал, цифровой капитал, нематериальные активы. Если в будущем платформа сможет ответить на все эти вопросы, собрать это все воедино, а в идеале еще и дать ликвидность, то она станет незаменимой. Для реализации такой платформы пока не хватает инвестиционных продуктов, и все, что будет закрывать этот гэп, будет пользоваться высоким спросом", - считает старший вице-президент ВТБ.

Ранее сообщалось, что заявку в ЦБ на создание платформ по выпуску и обмену ЦФА подавали "Трансмашхолдинг" и блокчейн-платформа Atomyze (в состав консорциума ее инвесторов входит холдинг "Интеррос"). О планах по запуску блокчейн-платформы заявлял также Сбербанк. В начале сентября первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что проблема с налогообложением выпуска и оборота ЦФА и утилитарных цифровых прав скоро будет решена, Центральный банк почти согласовал поправки в законодательство.

Цифровые финансовые активы в российской практике

В российской практике под ЦФА подразумевается выпуск обеспеченных каким-либо базисным активом цифровых токенов: security-токенов (ч.2 ст.1 закона о ЦФА), стейблкоинов (ч.6 ст.1 закона о ЦФА) и utility-токенов (ст.8 закона о краудфандинге). Они могут выпускаться на специальных платформах по выпуску и обмену ЦФА, реестр которых ведет ЦБ. На данный момент в реестре нет одобренных регулятором компаний. При этом российские компании размещают ЦФА на зарубежных площадках: так, в начале сентября глобальный палладиевый фонд "Норникеля" (GPF) разместил на Венской фондовой бирже цифровые биржевые инструменты (ETC), обеспеченные углеродно-нейтральным никелем. Новый инструмент ориентирован на институциональных инвесторов, минимальная сумма инвестиций составляет $100 тыс. До выпуска на бирже углеродно-нейтральный металл был токенизирован на блокчейн-платформе Atomyze.

Опрошенные "Интерфаксом" крупные брокеры пока не планируют создавать платформы для выпуска ЦФА или предлагать их своим клиентам.