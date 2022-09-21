МВД сообщило о пресечении несанкционированных акций в ряде регионов РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД РФ пресекли проведение несанкционированных акций в ряде регионов, задержанные на мероприятиях доставлены в отделы полиции, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, а лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности", - сказала Волк журналистам в среду.

По ее словам, "осложнения оперативной обстановки не допущено".

Ранее в прокуратуре Москвы напомнили гражданам об ответственности, в том числе уголовной, за призывы и участие в несогласованных акциях.

В надзорном ведомстве предупредили, что подобные действия могут быть квалифицированы как нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан.