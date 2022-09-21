Прокуратура Москвы предупредила о последствиях призывов к протестам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы напомнила, что за призывы выходить на несогласованные акции и участие в них предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

"В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы", - заявили в надзорном ведомстве.

Распространение такого контента, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети "Интернет", в том числе несовершеннолетних, наказуемо, как и участие в подобных акциях, напомнила прокуратура.

Содеянное может быть квалифицировано как административное правонарушение, по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях), а также как преступление, ответственность за которое наступает по статье 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), а также статье 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, статье 212 УК (массовые беспорядки), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет.