Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия дала агреман (предварительное согласие) на назначение Линн Трейси послом США в Москве, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Агреман мы дали. Они запросили агреман на нее уже определенное время назад", - сказал Рябков журналистам.

Относительно возможности активизации контактов с США после назначения нового посла он отметил, что сначала должно пройти ее утверждение в Сенате.

"Мы к любому малейшему признаку готовности двигаться к улучшению отнесемся очень серьезно, будь то публичные сигналы, какие-то действия... Но пока, к сожалению, тренд и тенденция противоположна - на полное обрушение отношений, на сведение всего к нулю", - сказал замминистра.

Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР, карьерный дипломат, до назначения послом в Армении в 2019 году занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. Трейси владеет русским языком, и, в случае утверждения ее кандидатуры американским сенатом, станет первой женщиной-послом США в РФ.

В начале сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою миссию и покинул Москву. Он был назначен на свой пост в декабре 2019 года и проработал в этой должности почти три года.