Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою миссию и в воскресенье покинул Москву, сообщила американская дипмиссия.

"Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву", - говорится в сообщении американского посольства, распространенном в воскресенье.

Салливан был назначен послом США в Москве в декабре 2019 года и проработал в этой должности почти три года.

Как отмечается в сообщении, "после отъезда Джон Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США".

Посольство США сообщает, что "до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд".