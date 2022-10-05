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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Посол Антонов заявил, что США не заинтересованы в полном разрыве дипотношений с Россией

Посол Антонов заявил, что США не заинтересованы в полном разрыве дипотношений с Россией
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон не заинтересован в полном разрыве дипломатических отношений с Москвой, в скором времени стоит ожидать назначения нового американского посла в России, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.

В эфире "Первого канала" он отметил, что "в настоящее время заморожены все сферы взаимодействия, - от культуры, спорта до проблематики стратстабильности".

Среди тем, по которым Москва и Вашингтон ведут диалог, он упомянул космос, "минимальный объём взаимодействия в области нераспространения ОМУ, деконфликтинг в Сирии для недопущения непреднамеренных столкновений".

"Подчеркну, что американцы на политическом уровне заявляют о нецелесообразности полного разрыва дипотношений. Считают необходимым иметь в Москве своих представителей. К слову, недавно было объявлено о том, что в скором будущем можно ожидать назначения в Москву нового посла", - сказал Антонов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что выдвинет кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России.

Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР, карьерный дипломат, до назначения послом в Армении в 2019 году занимала должность старшего советника по делам России в Госдепе. Трейси владеет русским языком, и, в случае утверждения ее кандидатуры Сенатом, станет первой женщиной-послом США в РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после этого заявлял, что Москва дала агреман (предварительное согласие) на назначение Трейси послом США в России.

Россия США Анатолий Антонов
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