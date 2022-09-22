В Кремле заявили, что статус СВО сохраняется и после объявления частичной мобилизации

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Объявление частичной мобилизации не означает изменения статуса действий российской армии на Украине со специальной военной операции на иной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это специальная военная операция", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начались с 21 сентября.