Кремль отказался комментировать прошедший обмен пленными с Украиной

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не уполномочен комментировать обмен пленными между Россией и Украиной.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что среди пленных, которыми обменялись Москва и Киев, был украинский политик Виктор Медведчук, Песков сказал: "Я не могу комментировать информацию об этом обмене".

"Вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину и которые были спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос о военнослужащих отряда "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), Песков сказал: "У меня нет полномочий это комментировать".

Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 55 пленных военнослужащих армии РФ, Донецкой и Луганской народных республик.