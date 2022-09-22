Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Кремль отказался комментировать прошедший обмен пленными с Украиной

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не уполномочен комментировать обмен пленными между Россией и Украиной.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что среди пленных, которыми обменялись Москва и Киев, был украинский политик Виктор Медведчук, Песков сказал: "Я не могу комментировать информацию об этом обмене".

"Вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину и которые были спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос о военнослужащих отряда "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), Песков сказал: "У меня нет полномочий это комментировать".

Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 55 пленных военнослужащих армии РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

Дмитрий Песков Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти сочли преувеличением сообщения об очередях на границе РФ и ажиотаже в аэропортах

Песков заявил о законности вручения повесток задержанным на акциях протеста

Песков заявил о законности вручения повесток задержанным на акциях протеста

Минфин одобрил идею обмена замороженных в России иностранных активов

Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве

Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 55 военных РФ и ЛДНР

Аксенов сообщил, что в трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом

Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели 53 457 человек

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года

РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });