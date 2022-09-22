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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 55 военных РФ и ЛДНР

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о возвращении на родину 55 пленных военнослужащих армии РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

"В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"В настоящее время все военнослужащие самолетом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказал Конашенков.

По его словам, всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Хроника 24 февраля – 22 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Игорь Конашенков ЛНР ДНР
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