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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Минобороны сообщило о возвращении 20 военных РФ в результате обмена с Украиной

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Двадцать российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Украине территории в результате переговорного процесса, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В результате переговорного процесса по обмену, сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены двадцать российских военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - говорится в сообщении.

"В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля – 13 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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