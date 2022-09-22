Отделение РАН создадут в Петербурге

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Решение о создании регионального отделения Российской академии наук в Петербурге принято большинством голосов в ходе общего собрания РАН, сообщается в четверг в телеграм-канале академии.

Отмечается, что создаваемое в Петербурге подразделение должно стать уникальной структурной единицей РАН в форме юридического лица.

"Санкт-Петербургский научный центр уже существует, будучи подведом министерства науки и высшего образования РФ. Таким образом, алгоритм создания именно петербургского отделения РАН - он более понятный, он поддержан", - приводятся в сообщении слова академика РАН Андрея Адрианова.

Также члены академии одобрили внесение соответствующих изменений в устав РАН.

Пакет документов должен быть внесен в правительство через министерство науки и высшего образования России до 29 сентября.

По данным РАН, поручение о создании петербургского отделения РАН было дано президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года.