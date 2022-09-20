Президентом Российской академии наук избран Геннадий Красников

Геннадий Красников во время общего собрания членов РАН Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президентом Российской академии наук избран академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников.

"В соответствии с результатами тайного голосования (...) общим собранием членов РАН академик РАН Красников Геннадий Яковлевич избран президентом РАН", - объявил на общем собрании членов РАН председатель счетной комиссии Дмитрий Новиков, оглашая результаты голосования.

Он уточнил, что всего было выдано 1396 бюллетеней для голосования, при вскрытии урн в них было обнаружено 1390 бюллетеней. Недействительными признаны 122 бюллетеня.

Соперником Красникова был директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

За Красникова проголосовал 871 академик, за Марковича - 397. Постановление об итогах выборов принято единогласно.

19 сентября действующий президент РАН, академик Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов. Его участие в выборах не поддержало "руководство страны", заявил тогда на собрании членов РАН академик, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

До этого всех трех кандидатов в президенты Академии утвердило правительство.

Голосование за президента РАН прошло утром 20 сентября. Президент Академии избирается на пять лет. После избрания его утверждает в должности и освобождает от должности президент России.

20 сентября также пройдут выборы председателей президиумов региональных отделений РАН и их академиков-секретарей, сообщил сам Красников в заключительном слове. Он добавил, что 22 сентября общее собрание соберется снова, чтобы выбрать членов Президиума РАН, утвердить главного ученого секретаря Президиума и вице-президентов академии. На 23 сентября запланированы выборы руководителей секций, заместителей секретарей и членов бюро в отделениях РАН.