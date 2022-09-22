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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Турагентства не заметили значительного числа аннуляций зарубежных туров после 21 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В турагентствах в Москве и регионах не фиксируют значительного числа аннуляций зарубежных туров после объявления частичной мобилизации, но новые бронирования приостановились, сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В среду в турагентства было много звонков по поводу забронированных туров, туристы в основном интересовались возможностью переноса даты поездки или замены направления. Отмен уже оплаченных зарубежных туров меньше, чем можно было ожидать, так как в текущих условиях это, скорее всего, приведет к потере денег. Аннуляций туров по России практически нет, некоторые путешественники хотят перенести зарубежный отдых в Россию. Правда, и новых продаж в туркомпаниях нет", - отметила она.

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По ее словам, в течение нескольких дней ситуация может стабилизироваться, когда станет понятнее, как будет проходить объявленная частичная мобилизация.

"Чаще всего туристы интересуются возможностью отмены поездок за рубеж на ближайшие даты. Но в целом люди реагируют по-разному - кто-то откладывает поездку, ожидая призыва, другие, наоборот, считает, что надо успеть отдохнуть. В некоторых турагентствах сейчас отказываются бронировать новые туры, хотят понаблюдать за ситуацией, чтобы потом не делать лишнюю работу по возврату средств", - добавила эксперт.

Она отметила, что за последние почти уже три года после начала пандемии коронавируса туристический бизнес, да и сами туристы привыкли к работе в непредсказуемом режиме постоянных отмен и переносов. Схемы депозитов, возврата средств, переноса туров туроператорами отработаны.

"Многие туристы интересуются возможностью оформления страховки от невыезда. В некоторых агентствах заметили резкий рост объема продаж билетов за рубеж - в Грузию, Белоруссию, другие страны. Как говорят представители туристической розницы, такая же картина наблюдалась в феврале, потом многие из этих людей вернулись", - добавила Тюрина.

Ирина Тюрина РСТ
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