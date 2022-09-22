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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Власти сочли преувеличением сообщения об очередях на границе РФ и ажиотаже в аэропортах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Информация о том, что на границе России образовались очереди и отмечается ажиотажный спрос на авиабилеты в другие страны, сильно преувеличена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Информация о некоем ажиотаже в аэропортах очень сильно преувеличена", - сказал Песков журналистам.

"Очень много фейковой информации на этот счет появляется", - заявил он.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать информацию о том, что на границе России образовались очереди и отмечается ажиотажный спрос на авиабилеты в другие страны, а на некоторые направления уже все раскуплено.

По мнению Пескова, нужно "внимательно относиться к тому, чтобы не становиться жертвами лживой информации на этот счет".

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.

Дмитрий Песков
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