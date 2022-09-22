Стрелки и танкисты будут в первую очередь востребованы при частичной мобилизации в РФ

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

"В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", - сказал Цимлянский.

По его словам, как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено, но приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.

"Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", - сообщил Цимлянский.

"Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей", - заявил он.

В рамках частичной мобилизации будут призываться как офицеры, так и рядовые с сержантами, но при отборе приоритетом будет военно-учетная специальность, а не звания, также сообщил Цимлянский.

Кого не будут призывать

Под частичную мобилизацию, по его словам, не попадают пенсионеры силовых структур. "Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему больше 65 лет или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации", - сказал Цимлянский.

Он также сообщил, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не будут призываться на военную службу в рамках частичной мобилизации.

"В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК, граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы", - сказал Цимлянский.

Так он ответил на вопрос о том, какие законные основания будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации (наличие детей, обучение в вузе, специалисты ИТ, заболевания и т.п.).

В эту категорию, сообщил он, входят также граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; граждане, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

"При этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва", - заявил Цимлянский.

Кроме того, представитель управления Генштаба РФ сообщил, что отсрочку от частичной мобилизации получают обладающие установленной законом бронью работники важных промышленных предприятий, организаций и государственных органов.

"Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (31-ФЗ)", - сказал Цимлянский.

Так он ответил на вопрос, действует ли в рамках частичной мобилизации предусмотренное российским законодательством бронирование работников важных промышленных предприятий, организаций и государственных органов.

"Все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме, что требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников", - сказал он.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начались с 21 сентября.