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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Что произошло за день: четверг, 22 сентября

Востребованные при мобилизации специальности, одобрение кабмином РФ проекта бюджета на три года, возвращение Москве 56 пленных

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Очередности призыва россиян в рамках мобилизации нет, но приоритет отдается подходящим специальностям. В первую очередь это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители, заявили в Генштабе ВС РФ. Не попадают под мобилизацию пенсионеры силовых структур, сотрудники предприятий ОПК, граждане, признанные временно не годными к службе по здоровью, граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи, либо являющиеся инвалидами I группы. Россияне, находящиеся за рубежом с краткой поездкой, могут попасть под призыв.

- Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Это следует из постановления правительства РФ.

- Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 55 военных РФ, ЛНР и ДНР. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев передал 56 человек, включая украинского политика Виктора Медведчука, а Россия выдала 215 человек.

- Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что указ допускает возможность призыва до 1 млн человек. Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что во вручении повесток задержанным на акциях протеста нет нарушения закона.

- Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку. Доходы федерального бюджета в 2023 году ожидаются в объеме 26,13 трлн рублей, расходы - 29,056 трлн рублей. Дефицит прогнозируется в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП, финансировать его планируется в основном за счет внутренних заимствований.

- Минфин одобрил идею обмена замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом.

- Мобилизованным москвичам пообещали ежемесячную доплату в 50 тыс. руб. Как следует из текста указа мэра столицы Сергея Собянина, при получении ранения сумма выплаты составит от 500 тыс. до 1 млн руб. В случае гибели члены семьи получат 3 млн руб.

- Роджер Федерер проведет заключительный матч в карьере в парном матче. Его напарником будет испанец Рафаэль Надаль. Игра пройдет в пятницу в рамках турнира на Кубок Лэйвера в Лондоне.

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