Минэкономразвития допустило возвращение безотзывных гарантий отдельным отраслям

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития считает возможным вернуть государственным гарантиям безотзывность для отдельных отраслей и ведет соответствующую дискуссию с Минфином, заявил на форуме "Банки России - XXI век" первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Возможно, безотзывные гарантии на какие-то конкретные отрасли. Это тоже мы обсуждаем", - сказал он, говоря меры стимулирования банковского кредитования инвестиционных проектов.

21 сентября об этой дискуссии в Совете Федерации рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы ведем очень непростой диалог с Минфином по поводу реформирования механизма государственных гарантий - все-таки вернуть их безотзывность, чтобы Центральный банк признал их действительно как гарантии. Потому что на сегодняшний момент поручительствам ВЭБа, финансовой системе доверия больше, чем государственным гарантиям, хотя это инструмент развития", - сказал министр.

Государство перестало выдавать безотзывные гарантии с 1 января 2020 года, когда вступили в силу соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. Теперь в госгарантии должны указываться основания ее отзыва, указания на безотзывность в ней быть не может.