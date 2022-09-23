Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Минэкономразвития допустило возвращение безотзывных гарантий отдельным отраслям

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития считает возможным вернуть государственным гарантиям безотзывность для отдельных отраслей и ведет соответствующую дискуссию с Минфином, заявил на форуме "Банки России - XXI век" первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Возможно, безотзывные гарантии на какие-то конкретные отрасли. Это тоже мы обсуждаем", - сказал он, говоря меры стимулирования банковского кредитования инвестиционных проектов.

21 сентября об этой дискуссии в Совете Федерации рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы ведем очень непростой диалог с Минфином по поводу реформирования механизма государственных гарантий - все-таки вернуть их безотзывность, чтобы Центральный банк признал их действительно как гарантии. Потому что на сегодняшний момент поручительствам ВЭБа, финансовой системе доверия больше, чем государственным гарантиям, хотя это инструмент развития", - сказал министр.

Государство перестало выдавать безотзывные гарантии с 1 января 2020 года, когда вступили в силу соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. Теперь в госгарантии должны указываться основания ее отзыва, указания на безотзывность в ней быть не может.

Минэкономразвития Илья Торосов Минфин Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Мобилизация в финсекторе не коснется достаточно широкого круга сотрудников

Военная операция на Украине

Минцифры перечислило айтишников, имеющих право на отсрочку от мобилизации

В группе "Мосбиржи" допускают введение новых санкций против финсектора

Военная операция на Украине

Частичная мобилизация в РФ не затронет отдельные категории работников IT-сферы и СМИ

Частичная мобилизация в РФ не затронет отдельные категории работников IT-сферы и СМИ

МИД Казахстана прокомментировал рост миграции из России

Что случилось этой ночью: пятница, 23 сентября

Фигуранты дела о гибели детей при пожаре в лагере под Хабаровском получили до 9 лет колонии

Фигуранты дела о гибели детей при пожаре в лагере под Хабаровском получили до 9 лет колонии

Глава Ростуризма заявила, что не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж

Что произошло за день: четверг, 22 сентября

За мобилизованными сохранят рабочие места

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });