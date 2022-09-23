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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными внесены в Думу

Поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными внесены в Думу
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Это означает, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации", - написал Турчак в пятницу в своем телеграм-канале.

По его словам, предложенные изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий.

Дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих, в частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации, сообщил Турчак.

Согласно поправкам, таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия.

"Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих", - сказал Турчак.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Госдума Единая Россия Андрей Турчак
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