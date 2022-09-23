Посол Антонов считает, что отношения России и США еще не достигли нижней точки

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения пока не достигли своего низшего уровня и выразил надежду на то, что, несмотря на все сложности, Россия и США не стоят у порога ядерного конфликта.

"Появилось много дополнительных факторов и моментов, которых не было в прежние времена. Ощущение таково, что в российско-американских отношениях мы пока не достигли низшего уровня", - сказал дипломат на конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса.

По его оценке, "с каждым днем то небольшое, что еще теплится в контактах между двумя государствами, все больше угасает".

"Хочется верить, что, несмотря на все сложности, мы не подошли с американцами к опасному порогу срыва в пропасть ядерного конфликта. Россия привержена формуле о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - заявил посол.

По его словам, "в результате Карибского кризиса, международный порядок, созданный по итогам Второй мировой войны, покачнулся, но выстоял", однако "сегодня ситуация кардинально изменилась".

В частности, как считает Антонов, "Соединенные Штаты разрушили практически все, что было создано в последние десятилетия в области контроля над вооружениями". "Сегодня еле живым остается только ДСНВ, серьезные испытания переживает ДНЯО. Перспективы же будущих соглашений по стратегической стабильности остаются туманными", - заявил он.

Он отметил, что "если следствием Карибского кризиса стало признание возможности мирного сосуществования двух великих держав, то сейчас Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию". "Поставить ее на колени, а лучший вариант - расчленить, создав на нашей территории несколько удельных княжеств. Разумеется, лишить нас ядерного оружия и законного места в качестве постоянного члена в Совете безопасности ООН", - заявил Антонов.