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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

В МИД РФ заявили, что межгосударственный диалог Россия-США практически заморожен

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Москва фиксирует некоторые сигналы из Вашингтона относительно возобновления диалога по СНВ, но что за ними стоит, пока неясно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Российско-американский межгосударственный диалог практически заморожен по вине США. Поддерживать нормальное общение с Вашингтоном, декларирующим в качестве цели нанесение России стратегического поражения, объективно не получается", - заявил российский министр в письменном интервью журналу Newsweek.

"В равной степени это относится к прерванным американской стороной консультациям по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Мы, естественно, фиксируем некоторые отрывочные сигналы из администрации США и лично от Джо Байдена относительно возобновления диалога по СНВ, но что за ними стоит, пока не ясно", - сказал Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ США
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