МИД счел политическим решение не приглашать РФ на астронавтический конгресс во Франции

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия выражает протест в связи с неприглашением российской делегации на Международный астронавтический конгресс во Франции, говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой.

Организаторы конгресса не направили госкорпорации "Роскосмос" положенное приглашение, хотя Россия является полноправным членом Международной астронавтической федерации, под эгидой которой он проводится, отметила Захарова.

"По итогам неоднократных обращений в МИД Франции в его качестве соорганизатора Конгресса нам четко дали понять, что решение не приглашать Россию – политическое и о выдаче виз ключевым членам нашей делегации речь не идет. В условиях такого откровенно хамского, провокационного шага Парижа участие представителей "Роскосмоса" оказалось попросту невозможным", - говорится в комментарии.

"Выражаем в этой связи решительный протест. Очевидно, что отсутствие официальных представителей Российской Федерации на мероприятии отрицательно сказалось, в первую очередь, на престиже самого конгресса и его результатах", - сказала Захарова и отметила, что политика Парижа "негативно сказывается на таких принципиально значимых и традиционно неполитизированных областях сотрудничества, как мирное освоение космического пространства".

73-й Международный астронавтический конгресс проходил 18-22 сентября в Париже.