РСПП раскритиковал проект бюджета за рост фискальной нагрузки и корректировку по соцвзносам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призывает вернуться к дискуссии о фискальной нагрузке на бизнес в контексте обсуждения бюджета на 2023-2025 гг, проект которого был накануне одобрен правительством РФ, а также высказывает опасения по поводу ожидаемого роста расходов по социальным страховым взносам.

"Проект федерального бюджета готовился в непростых условиях. Вместе с тем ряд его положений вызывает серьезную озабоченность у делового сообщества", - говорится в заявлении союза.

Один из предметов этой озабоченности – повышение фискальной нагрузки на бизнес: введение экспортной пошлины на удобрения и уголь, повышение НДПИ на уголь, повышение НДПИ на газ, изменение принципов расчета страховых платежей, перечислили в союзе.

У РСПП есть как формальные, так и содержательные замечания. К формальным относится то, что указанные положения относятся к "не принятым и не внесенным в Государственную Думу РФ на момент рассмотрения бюджета на заседании правительства РФ законопроектам".

С содержательной точки зрения в РСПП повторили тезис о необходимости пересмотреть принятые в "тучные годы" решения о повышении налоговой нагрузки.

"Стоит в принципе обсудить направления корректировки фискальной системы с учетом того, что многие решения принимались в иных условиях – в "тучные годы" и до введения санкционных ограничений, которые сильно сократили рынки сбыта, потребовали перестройки логистики и сделали неактуальными (а в ряде случаев недоступными) использовавшиеся международные ценовые индексы", - считают в РСПП.

Ранее союз делал подобные заявления в контексте необходимости отменить повышающий коэффициент по НДПИ для майнинга и отказаться от акциза на жидкую сталь (последний, как предварительно договорились Минфин и Минпромторг, будет снижен за счет повышения ценовой планки, после которой начинается взимание акциза).

Проект будущего бюджета предполагает ряд новых повышений. В частности, Минфин предлагает повысить размер экспортной пошлины на природный газ с введением дифференцированной ставки: 30% - при цене на газ ниже $300/кубометр и 50% - при цене на газ выше $300/ кубометр, увеличить ставку НДПИ на природный газ (эквивалентно дополнительной индексации тарифов на газ 3 п.п. ежегодно в 2023 и 2024 годах), провести изъятие допдоходов у производителей СПГ, ввести экспортные пошлины на удобрения и уголь, ввести акциз на сладкие напитки, следует из пояснительной записки к проекту, с которой ознакомился "Интерфакс".

Еще одним источником дополнительной нагрузки на бизнес может стать увеличение социальных страховых выплат на фоне увеличения до 1,917 млн рублей базы для исчисления страховых взносов в 2023 году. "Изначально предполагалось, что нагрузка на фонд заработной платы увеличится незначительно, но в итоге в проект бюджета была заложена предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2023 году для всех видов обязательного социального страхования – на уровне 1917 тыс. рублей", - говорится в заявлении.

"Корректировки в части системы социального страхования стали сюрпризом, который противоречит договоренностям, достигнутым при рассмотрении закона о фонде и едином страховом взносе", - пишут в РСПП. Ранее представители союза не раз говорили о том, что введение единого страхового тарифа с 2023 года приведет к росту нагрузки на фонд заработной платы, и что РСПП обсуждает варианты снижения нагрузки.

Как сообщалось, в рамках объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд РФ, СФР), с 2023 г. устанавливаются единые тарифы страховых взносов на соцстрахование (обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование) с привязкой к единой предельной величине базы для исчисления страховых взносов (в пределах базы ставка составляет 30%, свыше базы – 15,1%).

В числе замечаний РСПП к проекту бюджета – предложение увеличить расходы на поддержку компаний-экспортеров. "По отдельным направлениям расхода бюджета стоит подумать о некотором увеличении сокращенных расходов, в частности, по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" – выход на новые рынки требует дополнительной поддержки компаний", - полагают в РСПП.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, Минфин предлагает сократить в 2023 году финансирование нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" на 50,3 млрд рублей (относительно бюджета 2022-2024гг) - до 126 млрд рублей, в 2024 году - на 41,8 млрд рублей, до 158 млрд рублей. Государство может снизить господдержку по компенсации льготных экспортных кредитов, части стоимости транспортировки продукции на экспорт, затрат на сертификацию и омологацию и др.