Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщил кабинет министров в своем телеграм-канале.

Доходы федерального бюджета в 2023 году ожидаются в объеме 26,13 трлн рублей, расходы составят 29,056 трлн рублей. Дефицит прогнозируется в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП, финансировать его, как сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов, планируется в основном за счет внутренних заимствований.

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году, по прогнозу, составит 7,9% ВВП.

"Проект бюджета учитывает нормализацию бюджетной политики и постепенный выход в 2025 году на бюджетные правила, которые предусматривают первичный баланс бюджета: доходы будут равняться расходам без учета расходов на обслуживание государственного долга. При этом в расчете доходов учтены базовые нефтегазовые доходы в размере 8 трлн рублей, а все, что сверху будет поступать, все будет направляться в Фонд национального благосостояния. Это позволит сократить бюджетный дефицит с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% ВВП в 2025 году", - сказал министр на заседании.