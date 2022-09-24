Минцифры не поддержало идею предоставлять отсрочку от мобилизации только части айтишников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры не поддерживает предложения председателя Совета при президенте РФ по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере IT, работающим с технологиями военного назначения, говорится в сообщении министерства.

"С учётом введенных ограничений на импорт зарубежных ИТ-решений необходимо в ускоренном режиме обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах. Это вопрос обеспечения технологического суверенитета. Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран", - приводятся в сообщении слова главы Минцифры Максута Шадаева.

Он напомнил, что в рамках принятого Минобороны решения не призываются в рамках частичной мобилизации только сотрудники аккредитованных ИТ-организаций, имеющие соответствующее высшее образование.

"При этом эти сотрудники должны непосредственно участвовать в разработке и поддержке ИТ-решений. Это гарантирует точечную и фокусную поддержку", - добавил министр.

Ранее глава СПЧ направил письмо министру обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой срочно урегулировать проблемы, которые связаны с частичной мобилизацией. В частности, Фадеев высказал мнение, что "бронь" должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности. Его словам были приведены в телеграм-канале СПЧ.