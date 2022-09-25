Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ

Валерий Фадеев Фото: Андрей Любимов/Агентство "Москва"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство, до 45 или 50 лет.

"Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет", - сказал Фадеев, его слова приводятся в официальном телеграм-канале СПЧ.

По его словам, тема мобилизации очень чувствительна для общества, здесь крайне высок запрос на справедливость и прозрачность процедуры. Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство.

"Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас", - отметил глава Совета.

При этом Фадеев уточнил, что речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев - это было бы дискриминацией.

"Но, например, в Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в 1 год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас", - сказал председатель СПЧ.

Он добавил, что в ближайшее время в Совете рассчитывают провести консультации по этому вопросу с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, а также с Главным правовым управлением Минобороны России.