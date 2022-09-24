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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Глава СПЧ попросил Шойгу минимизировать формальный подход к частичной мобилизации

Глава СПЧ попросил Шойгу минимизировать формальный подход к частичной мобилизации
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо министру обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой срочно урегулировать проблемы, которые связаны с частичной мобилизацией.

По словам председателя Совета, слова которого привели в официальном телеграм-канале СПЧ, необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. "Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики "палочной системы", формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат "уже выполнил план", - заявил Фадеев.

Глава СПЧ также отметил, что у военкоматов могут быть устаревшие базы, "поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана".

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Кроме того, председатель Совета отметил, что нужно еще раз разъяснить, кто призывается, широко распространить инструкции для призывников, что брать с собой. По его словам, "вызывает недовольство и стиль работы".

Фадеев заявил, что "бронь" должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности.

"Другой серьезной проблемой, на которую я также обращаю внимание министра, является наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в "серой зоне" законодательства (родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе, при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона; лица, не являющиеся близкими родственниками тяжелобольного лица, или лица с инвалидностью 1 группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход)", - отметил глава Совета.

Фадеев также сообщил, что СПЧ считает, что отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте. В частности, это соцработники, оказывающие помощь в виде сопровождаемого проживания; учителя школ в сельской или труднодоступной местности; медработники фельдшерских акушерских пунктов и иных медучреждений в сельской или труднодоступной местности.

По его словам, СПЧ взаимодействует с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Ее коллеги в регионах РФ оперативно работают с конкретными спорными ситуациями.

СПЧ Валерий Фадеев Сергей Шойгу
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