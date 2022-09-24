Минобрнауки запустило горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ запустило горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов, обучающиеся могут получить разъяснения о правилах призыва, а также психологическую поддержку.

"Открыта горячая линия Минобрнауки России по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, возникающим у обучающихся в высших учебных заведениях", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что обучающиеся могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, получить консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку.

Горячая линия будет работать круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).